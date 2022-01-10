Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в многоэтажке на пр.Ленина Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в многоэтажке на пр.Ленина. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".

В настоящее время следователи и опытные следователи-криминалисты регионального Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия, производя его тщательный осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина. Предварительно установлено, что пострадали два человека - мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, женщине с гипертоническим кризом медпомощь была оказана на месте.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома. Из дома было эвакуировано 23 человека, 21 из них переночевали у родственников.