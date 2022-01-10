Школы Нижегородской области проверят на качество образования

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Семь школ Нижегородской области в апреле 2022 года примут участие в международном исследовании PISA. Об этом сообщили в региональном Минобре.
Согласно информации, международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – это исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся.
В частности, обладают ли ученики знаниями и умениями, необходимыми для жизни в современном обществе и могут ли применять их на практике в разных сферах при решении жизненных проблем и нестандартных ситуаций.
В рамках исследования, которое пройдёт в виде компьютерного тестирования, будет изучаться уровень по пяти видам функциональной грамотности учащихся: математической, читательской, естественнонаучной, финансовой и креативного мышления.
Кроме того, участников исследования ждут вопросы о школьной жизни и отношению к современным информационным технологиям.
Анкетирование пройдут и руководители образовательных организаций.
Как отметила глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова, ценность исследования PISA в том, что оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования.
"PISA не проверяет теоретические знания школьников, а оценивает их способность применять эти знания в жизни, что очень важно для наших детей", – подчеркнула министр.
В исследовании PISA примут дети 2006 года рождения (начиная с 7 класса) из семи образовательных учреждений области. Так, тестировать будут учащихся Ичаловской школы (Дивеевский район), областного многопрофильного техникума в Ардатове, семёновской школы №3 Семенова, саровской школы №16, а также школ №70, 72 и 117 Нижнего Новгорода.
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