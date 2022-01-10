Первая партия гуманитарной помощи отправлена из Нижегородской области жителям Донбасса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, грузовые автомобили с гуманитарным грузом уже покинули территорию региона.
Он также добавил, что находится на связи с правительством Ростовской области. "По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР, горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Всего – около 40 тонн", - сказал в заключение подчеркнул глава региона, напомнив, что в Нижнем Новгороде идет сбор вещей и денежных средств.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области создан оперативный штаб для оценки ситуации по вопросу размещения и прибытия жителей ЛНР и ДНР. Эвакуированных жителей Донбасса разместят в гостиницах, санаториях и других подобных объектах.
Стоит отметить, что Нижегородская область готова оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+