Заседание оперштаба по вопросу помощи жителям Донбасса прошло в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 февраля провёл заседание оперативного штаба по вопросу помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. В заседании приняли участие представители правительства региона и главы местного самоуправления Нижегородской области.
Напомним, в регион прибудет состав из 20 вагонов, в котором приедут около 1000 человек.
Глеб Никитин подчеркнул, что президент Владимир Путин и российское правительство принимают меры по поддержке людей, которые вынуждены эвакуироваться из Донбасса. В работу включаются и региональные власти.
"Помогает вся страна. В Нижегородскую область едет около тысячи человек, половина из них – дети. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку в этот сложный период. Оставить свой дом в такой ситуации – колоссальный стресс, особенно для ребёнка", - сказал губернатор.
Глеб Никитин поручил министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову организовать необходимую медицинскую помощь в местах временного размещения.
Министру образования Ольге Петровой совместно с муниципалитетами предстоит проработать вопрос об организации образовательного процесса для прибывших детей школьного возраста, а также для малышей.
Министру культуры Олегу Берковичу поручено проработать вопрос организации досуга беженцев.
Ранее сообщалось, что первая партия гуманитарной помощи отправлена из Нижегородской области жителям Донбасса.
Напомним, в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.
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