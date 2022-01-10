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Общество

Заседание оперштаба по вопросу помощи жителям Донбасса прошло в Нижнем Новгороде

21 февраля 2022 13:48  [601] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 февраля провёл заседание оперативного штаба по вопросу помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. В заседании приняли участие представители правительства региона и главы местного самоуправления Нижегородской области.

Напомним, в регион прибудет состав из 20 вагонов, в котором приедут около 1000 человек.

Глеб Никитин подчеркнул, что президент Владимир Путин и российское правительство принимают меры по поддержке людей, которые вынуждены эвакуироваться из Донбасса. В работу включаются и региональные власти.

"Помогает вся страна. В Нижегородскую область едет около тысячи человек, половина из них – дети. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку в этот сложный период. Оставить свой дом в такой ситуации – колоссальный стресс, особенно для ребёнка", - сказал губернатор.

Глеб Никитин поручил министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову организовать необходимую медицинскую помощь в местах временного размещения.

Министру образования Ольге Петровой совместно с муниципалитетами предстоит проработать вопрос об организации образовательного процесса для прибывших детей школьного возраста, а также для малышей.

Министру культуры Олегу Берковичу поручено проработать вопрос организации досуга беженцев.

Ранее сообщалось, что первая партия гуманитарной помощи отправлена из Нижегородской области жителям Донбасса.

Напомним, в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

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Теги:
беженцы Глеб Никитин гуманитарная помощь
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