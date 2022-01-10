Около 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные. Об этом сообщает городской департамент дорожного хозяйства.

Согласно информации, в выходные откачка воды происходила на ул. Лескова, Героя Смирнова, 6 микрорайон и др. За это время было откачано около 4 тыс. кубометров воды

Кроме того, в Автозаводском районе ведутся работы по очистке дождеприемных колодцев от снега и наледи.

В районной администрации отметили несколько причин проблемы с талой водой. Во первых, системы ливневых канализаций не всегда справляются с откачкой воды в связи с обильным таянием снега. Во-вторых, они установлены не на всех улицах из-за сложного рельефа местности.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин рассказал, что в этом году подготовка к таянию снега была начата заранее. По его словам, от своевременной подготовки и дополнительного контроля зависит наша безопасность в весенний период.

Ранее Юрий Шалабаев поручил очистить дождеприемные колодцы в Нижнем Новгороде от снега и наледи.

Также напомним, что более 600 единиц техники ежедневно задействовано в уборке Нижнего Новгорода от снега этой зимой. В сутки с улиц города вывозится от 20 до 33 тысяч кубометров снега. Для этого городские службы используют от 80 до 130 самосвалов. Вывоз в основном производится в ночное время.