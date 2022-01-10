Система платных парковок в Нижнем Новгороде полностью заработает к лету 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Система платных парковок в Нижнем Новгороде полностью заработает к лету 2022 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в подкасте группы "Развитие Нижегородской области" в соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, на данный момент введены в опытную эксплуатацию 112 парковочных зон, на которых не взимаются штрафы. В рабочем формате используются парковки, находящиеся на площадях Горького и Революции и на улице Ковалихинской, а также на улице Рождественской и Нижне-Волжской набережной, где парковки действовали до начала реализации концессионного соглашения.

По словам Юрия Шалабаева, сбор оплаты вручную является трудоемким процессом, а схема системного взаимодействия с МВД еще не отработана. Планируется, что урегулирование межведомственного взаимодействия займет около двух месяцев, и к лету парковки заработают в полном объеме.

Кроме того, глава города заявил, что администрация планирует штрафовать владельцев автомобилей, мешающих работе электротранспорта.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Время нахождения автомобиля на парковке контролируется устройствами фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату, выбрав удобный для себя способ: SMS на короткий номер, приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS, Android, паркоматы, в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода (parkovkinn.ru). Оплата парковки также возможна за час, сутки, месяц, год.