Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 февраля 2022 12:56  [62] Арбитражный суд Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей
25 февраля 2022 12:45  [74] "Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства"
25 февраля 2022 09:23  [172] Олег Лавричев предложил запустить проект "Промышленный Нижний" для студентов
24 февраля 2022 20:01  [397] Нижегородский Минпром подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Союза машиностроителей России
24 февраля 2022 12:42  [323] Сборы группы "Росгосстрах" за 2021 год выросли на 17%
24 февраля 2022 12:06  [763] Строительство маслоэкстракционного завода в Володарске начнётся летом 2022 года
24 февраля 2022 11:22  [508] "Эколант" создает самый большой в Нижегородской области шумозащитный экран
22 февраля 2022 15:55  [600] Цифровой образ жизни: "Ростелеком" расскажет всё о кибербезопасности простым языком
22 февраля 2022 14:52  [575] Оператор билайн предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
22 февраля 2022 14:04  [619] Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых
Бизнес

"Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства"

25 февраля 2022 12:45  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба Волжского пароходства

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства". Об этом сообщает пресс-служба "Волжского пароходства".

Согласно информации, 25 февраля на Окской судоверфи состоялась техническая закладка киля третьего сухогруза новой серии проекта RSD71.

Теплоход будет назван в четь Владимира Ерыгина - бывшего руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", почетного работника морского флота и почетного работника транспорта России.

В процедуре закладки киля нового судна принял участие его сын - Александр Ерыгин. Он выразил благодарность руководству Росморречфлота и Волжского пароходства за присвоение имени его отца строящемуся судну.

"Мы очень гордимся тем, что память о нем сохранится благодаря строительству нового судна", - сказал Александр Ерыгин.

Ранее сообщалось, что "Волжское пароходство" назовет судно проекта RSD71 в честь кардиохирурга Бориса Королева.

Напомним, что "Окская судоверфь" построит до 20 сухогрузов для "Волжского пароходства".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судостроение Судоходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
RICHTER
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph