"Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства" Бизнес

Фото: пресс-служба Волжского пароходства

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства". Об этом сообщает пресс-служба "Волжского пароходства".

Согласно информации, 25 февраля на Окской судоверфи состоялась техническая закладка киля третьего сухогруза новой серии проекта RSD71.

Теплоход будет назван в четь Владимира Ерыгина - бывшего руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", почетного работника морского флота и почетного работника транспорта России.

В процедуре закладки киля нового судна принял участие его сын - Александр Ерыгин. Он выразил благодарность руководству Росморречфлота и Волжского пароходства за присвоение имени его отца строящемуся судну.

"Мы очень гордимся тем, что память о нем сохранится благодаря строительству нового судна", - сказал Александр Ерыгин.

Ранее сообщалось, что "Волжское пароходство" назовет судно проекта RSD71 в честь кардиохирурга Бориса Королева.

Напомним, что "Окская судоверфь" построит до 20 сухогрузов для "Волжского пароходства".