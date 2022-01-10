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"Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства". Об этом сообщает пресс-служба "Волжского пароходства".
Согласно информации, 25 февраля на Окской судоверфи состоялась техническая закладка киля третьего сухогруза новой серии проекта RSD71.
Теплоход будет назван в четь Владимира Ерыгина - бывшего руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", почетного работника морского флота и почетного работника транспорта России.
В процедуре закладки киля нового судна принял участие его сын - Александр Ерыгин. Он выразил благодарность руководству Росморречфлота и Волжского пароходства за присвоение имени его отца строящемуся судну.
"Мы очень гордимся тем, что память о нем сохранится благодаря строительству нового судна", - сказал Александр Ерыгин.
Ранее сообщалось, что "Волжское пароходство" назовет судно проекта RSD71 в честь кардиохирурга Бориса Королева.
Напомним, что "Окская судоверфь" построит до 20 сухогрузов для "Волжского пароходства".
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