Ольга Щетинина: "Россия, обладая всем арсеналом вооружения, признаёт ответственность за мировую безопасность" Политика

Ольга Щетинина Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Россия, обладая всем арсеналом вооружения, признаёт ответственность за мировую безопасность", - заявила заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя начало военной операции на Донбассе.

По ее словам, некоторым людям проще не разбираться во внешней политике, не видеть и не анализировать что происходило на протяжении 8 лет около наших границ.

"Не слушать и не слышать Зеленского… даже когда он говорит про пересмотр отказа Украины от ядерного оружия? Когда НАТО планирует размещать в нескольких километрах от нашей границы вооружение? Не затронет нас? А что, если нет", - написала Ольга Щетинина на своей странице в соцсети.

Также заместитель председателя нижегородского парламента рассказала, что в декабре прошлого года Заксобрание встречало ребят из детского дома из Донецка, которые уже не первый год приезжают на зимние каникулы.

"Я как сейчас помню глаза 8-летнего мальчика и 7-летней девочки, которых я увидела впервые: они так трепетно держали друг друга за руки, так заботились друг о друге. И первый раз в жизни сердце ёкнуло - "может я смогу сделать для них что-то больше?". Начала узнавать про их судьбу. У них есть мама и папа. Папа воюет и защищает Донецк от своих же граждан. А дом, где они живут, находится в зоне обстрела. Три года назад у них практически на глазах погибли соседи - мама с ребёнком. И чтобы ничто не угрожало детям, мама этих ребят приняла сложное решение - пусть живут пока в приюте, так безопаснее", - написала Ольга Щетинина.

"Мы с коллегами из Заксобрания решили помочь ребятам. Собрали деньги. Направили машину с гуманитарным грузом. Звоню, узнаю, как там Мила с Колей. Пришлите фото. В январе они поехали к маме и погибли на этой войне. Вот такой мир был на Донбасе", - добавила она.

В заключение Ольга Щетинина заметила, что Россия, обладая всем арсеналом вооружения, признаёт ответственность за мировую безопасность.

"Наш президент системно и последовательно отстаивает право России на суверенитет, на собственное мнение, на то, чтобы с этим мнением считались. Мое сердце наполнено любовью к братскому народу Украины! Я против войны и военных манипуляций. Я понимаю, как не просто было нашему президенту принять сейчас такое непростое решение! Во имя мира! Во имя будущего России и наших детей", - резюмировала она.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей и граждан Российской Федерации", - сказал Владимир Путин.