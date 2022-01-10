"Единая Россия" обеспечила школьников, прибывших из Донбасса в Нижегородскую область, рюкзаками и канцтоварами Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области дети школьного возраста, приехавшие из Донецкой и Луганской республик, получают рюкзаки и необходимый набор канцтоваров. Эти вещи были закуплены региональным отделением "Единой России" на часть средств, собранных на специальном счете. Всего на данный момент на него поступило почти 1,2 млн рублей, сообщили в НРО партии.

Сейчас закуплено порядка 200 комплектов для ребят. Передача рюкзаков началась сегодня, дети получат их уже в течение ближайших дней.

"Сейчас ребята, которые приехали к нам в Нижегородскую область с Донбасса, возвращаются к обучению в школах. Конечно, когда они вместе с родителями уезжали из дома, смогли забрать только минимум вещей и документы, об остальном не шло и речи. И сегодня нам важно позаботиться, чтобы у детей было все необходимое для комфортного возвращения к учебе. Мы уже собрали серьезную сумму денег при поддержке нижегородцев на специальном счете, которые смогли частично потратить на школьные принадлежности", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Также дополнительно поддержку оказывают и в муниципалитетах. Например, в Богородском районе рюкзаки с канцтоварами и комплектом учебников были закуплены на собранные администрацией и жителями средства. Их получили не только школьники, но и воспитанники детских садов.

Как пояснил Алексей Антонов, дальнейшие решения по распределению собранных денежных средств будут приниматься, опираясь на ситуацию и запрос жителей.

"Мы объехали все пункты временного размещения, встречаемся с людьми, разговариваем. Сейчас собираем потребность в школьной и спортивной форме для ребят. К сожалению, не у всех детей есть эта одежда, а она очень необходима. Будем закупать, чтобы они чувствовали себя комфортно", - добавил он.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.