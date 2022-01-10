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Пять автомобилей изъяли у злостных должников по штрафам в Нижегородской области на прошлой неделе

03 марта 2022 14:14  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГИБДД Нижегородской области подвела итоги профилактического мероприятия "Злостный должник", которое инспекторы проводили в период с 21 по 28 февраля совместно с Федеральной службой судебных приставов.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в рамках акции сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности семь водителей, каждый из которых не оплатил в установленные сроки более 50 административных штрафов.

Всего же на прошлой неделе было составлено 720 административных материалов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

По итогам проведённых мероприятий сотрудники ФССП изъяли пять автомобилей у злостных неплательщиков, совокупный размер штрафов которых составил более 1,1 млн рублей.

В ГИБДД напомнили, что неуплата административного штрафа в течение 60 суток с момента его вступления в законную силу влечёт наказание в виде наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее Госавтоинспекция Нижегородской области озвучила причины, по которым произошло большинство ДТП в регионе.

Кроме того, ГИБДД Нижнего Новгорода раскрыла статистику нарушений ПДД с начала 2022 года.

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Теги:
ГИБДД ФССП Штраф
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