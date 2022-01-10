Ремонт дорог начался в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт дорог начался в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, ямочный ремонт дорог специалисты проводят "холодным асфальтом", что позволяет проводить работы даже при минусовой температуре. Предполагается, что это временная мера для устранения неровностей на проблемных участках.

По словам начальника управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Канавинского района Людмилы Котихиной, отремонтированы будут дороги на ул. Литвинова, ул. Казакова, Московском шоссе и Канавинском мосту.

Кроме того, по результатам обращений граждан ремонт пройдет на ул. Генерала Зимина у дома №26, на ул. Подворной у дома №1, на ул. Волжской набережной у дома №8 корпус 2, на улице Карла Маркса у домов №32,28, а также на Московском шоссе у дома №33А и переулке Товарном.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры. Также по поручению главы города начата подготовка районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону.