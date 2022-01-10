Волонтёры передали щепу и корм для подопечных Центра реабилитации лошадей Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Волонтёры регионального центра "Единой России" привезли последнюю партию щепы, переработанную из использованных елей, которые нижегородцы сдавали после новогодних праздников.



Напомним, в январе-феврале в Нижегородской области проходила экологическая акция "ЁЛКА 2.0", организованная региональным отделением партии "Единая Россия". Всего в рамках акции было сдано более тысячи хвойных деревьев. Они были переработаны в щепу и переданы в Центр реабилитации лошадей в Богородском районе. Там опилки используют в вольерах в качестве подстилки.



Как сообщил руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра партии Алексей Антонов, акция проходит второй год и вызвала большой отклик у жителей.



"Если в прошлом году мы организовали специальные пункты по сбору деревьев в областном центре и четырех крупных городах, то в этом году география расширилась: к акции присоединились уже более десяти районов и городских округов региона. После праздников многие просто выбрасывают новогодние ели в мусорный контейнер, после чего, попадая на свалку, они выделяют вредные вещества. А сдавая на переработку дерево, мы можем принести двойную пользу: не нанести вред экологии и помочь подопечным Центра реабилитации лошадей, которых здесь спасают от гибели, лечат и выхаживают", - сказал Алексей Антонов.



Сейчас в центре на реабилитации находится 21 лошадь. Почти все они в прошлом работали: в хозяйстве, в спорте, развлекали людей. Но из-за возраста или болезни стали не нужны прежним хозяевам. Новый дом в центре обрела и бывшая цирковая артистка – верблюдица. Волонтёры привезли им также корм и вкусные гостинцы – морковь и яблоки.

СПРАВКА:

Эксперты отмечают, что выбрасывать живые ёлки вместе с другим мусором нельзя. Попадая на полигоны, деревья не смогут разложиться естественным путем, потому что будут перемешаны и утрамбованы с другими отходами. В условиях свалки органические отходы выделяют метан и другие вредные газы, смешанный мусор отравляет воздух, почву и грунтовые воды. Например, двухметровая ёлка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 кг углекислого газа.

Кроме того, ёлки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, которые запрещено выбрасывать в общий контейнер твердых бытовых отходов.