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Общество

Просмотры клипов в соцсети "Вконтакте" выросли в два раза

08 марта 2022 14:36  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Просмотры клипов в соцсети "Вконтакте" выросли в два раза. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Согласно информации, соцсеть "Вконтакте" сообщила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Также отмечаются массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, уже зарегистрированных на сайте.

Кроме того, в социальной сети запускается новые активности с призовым фондом в 100 млн рублей.

Ранее соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента.

Напомним, что правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов.  Это значит, что они будут доступны даже при нулевом балансе.

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Теги:
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