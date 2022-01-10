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Просмотры клипов в соцсети "Вконтакте" выросли в два раза. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Согласно информации, соцсеть "Вконтакте" сообщила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте. Также отмечаются массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, уже зарегистрированных на сайте.
Кроме того, в социальной сети запускается новые активности с призовым фондом в 100 млн рублей.
Ранее соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента.
Напомним, что правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. Это значит, что они будут доступны даже при нулевом балансе.
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