Соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 тысяч пользователей.

Также сообщается, что за последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5%. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин создали официальные аккаунты в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. Это значит, что они будут доступны даже при нулевом балансе.