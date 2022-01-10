Соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 тысяч пользователей.
Также сообщается, что за последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5%. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео.
Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин создали официальные аккаунты в соцсети "Вконтакте".
Напомним, что правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. Это значит, что они будут доступны даже при нулевом балансе.
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