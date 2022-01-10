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Общество

"Волонтёры Победы" поздравили нижегородок-ветеранов войны и труда с 8 Марта

09 марта 2022 16:42  [88] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Активисты НРО ВОД "Волонтёры Победы" в рамках всероссийской акции "Вам, любимые" 8 марта поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, проживающих в Доме престарелых в посёлке Зелёный город.

Волонтёры Победы подарили подопечным учреждения цветы, а также спели и станцевали с ними. Также на празднике выступил коллектив организации адаптивной и оздоровительной верховой езды "Достижение", который представил музыкальный номер с фланкировкой казачьей шашкой.

"В этом доме проживают поистине удивительные женщины - в столь преклонном возрасте они еще полны жизненных сил и бодрости духа, много общаются, улыбаются, даже поют и танцуют. Мы, в свою очередь, постарались устроить для них особенный праздник, подарить хорошее настроение, положительные эмоции и приятные воспоминания", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню, проходила на территории Нижегородской области. К её проведению присоединились "Центр городских волонтёров", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", студенческие отряды и другие общественные объединения региона.

Напомним, в рамках акции добровольцы поздравили с 8 Марта эвакуированных в Нижегородскую область жительниц ДНР и ЛНР.

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Теги:
Ветераны Волонтеры Праздники
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