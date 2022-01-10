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Экономика

"Единая Россия" предложила новые меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций

09 марта 2022 19:43  [91] Экономика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Предложения "Единой России" по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет "Единую Россию" в оперштабе правительства РФ, Александр Жуков.

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила "Единая Россия".

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

"В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС", - пояснил Александр Жуков.

Также "Единая Россия" предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, "Единая Россия" предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

"В приоритетном порядке – вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха", - отметила она.

Помимо обеспечения занятости, "Единая Россия" разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, речь идет, в том числе, о предоставлении зарплатных кредитов – при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства.
Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

"Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе – поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть", - подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

Также "Единая Россия" проработает с правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и тд.

"Работа, которая ведется сегодня, это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые предпринимаются, исходят из реальной ситуации", - подчеркнул в заключение Александр Жуков.

Напомним, по распоряжению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере, а также пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона (реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура).

Также в Нижегородской области работает центр импорта и импортозамещения в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении Российской Федерации.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин отметил, что как региональные меры поддержки, так и предложения, передаваемые на федеральный уровень, будут формироваться совместно со специалистами органов исполнительной власти субъекта федерации, Центра развития экспорта, представителями организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также представителями бизнес-объединений.

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Теги:
Единая Россия Санкции экономика
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