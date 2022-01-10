Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области снизилась на 25% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области снизилась на 25%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 28 февраля по 6 марта в Нижегородской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 19,3%, а в Нижнем Новгороде на 13,5%. Также отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на 25% среди всех возрастных групп.

Кроме того, в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по данным на 7 марта только в 0,5% образовательных учреждениях приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по коронавирусу. Лишь один детсад закрыт на карантин полностью.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детсады и другие организованные коллективы.

Напомним, с 6 февраля 2022 года вступили в силу новые правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах Нижегородской области. Так, основанием для отправления учащихся на дистанционное обучение будет наличие 20% и более заболевших в классе детей. Данные рекомендации касаются и групп в детских садах.

Также напомним, что по данным за 9 марта коронавирусом в Нижегородской области заболело 2 011 человек.