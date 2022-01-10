Олег Лавричев
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Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев создал канал в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.
По словам депутата, в канале будет размещаться актуальная информация о жизни города, ведении городского хозяйства, работе городской Думы и депутатов, а также его позиция по острым и проблемным вопросам.
Также Олег Лавричев напомнил, что у него есть также страницы в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
Ссылка на Telegram-канал: https://t.me/lavrichev.
Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также создали Telegram-каналы.
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