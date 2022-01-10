Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев создал канал в Telegram Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев создал канал в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

По словам депутата, в канале будет размещаться актуальная информация о жизни города, ведении городского хозяйства, работе городской Думы и депутатов, а также его позиция по острым и проблемным вопросам.

Также Олег Лавричев напомнил, что у него есть также страницы в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Ссылка на Telegram-канал: https://t.me/lavrichev.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также создали Telegram-каналы.