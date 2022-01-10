Быстрейший в мире вертикальный ионозонд создали ученые ННГУ Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Быстрейший в мире вертикальный ионозонд создали ученые ННГУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, ученые Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) ННГУ им. Лобачевского создали быстрый вертикальный ионозонд, способный регистрировать ионограммы, следы отражённых от ионосферы радиосигналов, менее чем за секунду.

Сообщается, что на данный момент в мире нет других подобных устройств, которые могли бы работать с такой скоростью и при этом непрерывно, в течение длительного времени. Лучшие из известных приборов демонстрируют временное разрешение в несколько секунд.

После проведения успешных испытаний ионозонд готовится к вводу в непрерывную эксплуатацию сразу на нескольких экспериментально-опытных базах НИРФИ, в том числе – на полигоне "Васильсурск", где расположен многофункциональный комплекс для исследования околоземного и космического пространства – нагревный стенд СУРА. Он состоит из трёх коротковолновых передатчиков и фазированной антенной решётки из 144 элементов, из которых нагревный стенд излучает в зенит мощные радиоволны.

Для оценки масштаба возмущений, создаваемых стендом в верхних слоях атмосферы, и построения расширенной модели состояния ионосферной плазмы, учёным необходима диагностика в точках, удалённых от стенда. С помощью скоростного вертикального ионозонда в 2022 году планируется открыть новые пункты диагностики. Так, комплекты оборудования для мониторинга развёрнут на полигонах в Крыму, Татарстане и Нижегородской области.

По словам директора НИРФИ ННГУ Алексея Шиндина, в мире сейчас действует около 200 ионозондов. В России их пока единицы, поэтому в институте ожидают большого спроса на их прибор. Нижегородский ионозонд обладает гораздо меньшей стоимостью, а по функционалу он превосходит мировые аналоги.

В разработке использовались общедоступные комплектующие, чтобы в будущем создать сеть пунктов диагностики ионосферы и уменьшить затраты на производство подобных ионозондов. Кроме того, было разработано программное обеспечение, позволяющее транслировать ионограммы в реальном времени с высоким пространственным разрешением.

Помимо фундаментальных исследований, скоростная диагностика ионосферы может улучшить качество коротковолновой радиосвязи и оперативной передачи информации на расстояние в несколько тысяч километров, что имеет большое значение для оборонной промышленности и для бизнеса как более гибкая и дешёвая альтернатива спутниковой связи.

Ранее ученые ННГУ создали высокоточную систему автоматической диагностики сердца.

Также напомним, что пять проектов ученых ННГУ получили гранты РНФ.