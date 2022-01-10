Заболеваемость ОРВИ снизилась на 32,7% в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 7 по 13 марта - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Причём по совокупности снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, на 32,7% сократилось число заболевших ОРВИ по региону в целом, и на 30% - по Нижнему Новгороду в частности.

В основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, отметили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю также снизилась - на 55%, с 2,3 тыс. до 1,1 тыс человек. И на текущей недели показатели инфицирования продолжают снижаться.

Напомним, доля положительных тестов на коронавирус в Нижегородской области снизилась до 14%. Коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области сокращён до 2600 единиц.

Накануне губернатор региона Глеб Никитин внёс новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области, которые полностью отменили специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее в Нижегородской области были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и предприятий и обязательное ношение перчаток для сотрудников общепита, контактирующих с клиентами.