Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2022 14:12  [3] Артём Кавинов: "Нет того, что мы не можем преодолеть"
16 марта 2022 13:30  [116] ГИБДД усилит контроль на дорогах Нижегородской области на текущей неделе
16 марта 2022 13:11  [146] Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушения трудового законодательства
16 марта 2022 12:55  [119] Заболеваемость ОРВИ снизилась на 32,7% в Нижегородской области
16 марта 2022 12:12  [140] Роман Любарский считает, что история с сахаром абсолютно спекулятивная
16 марта 2022 11:56  [151] Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 8 человек за прошедшие сутки
16 марта 2022 11:34  [164] Более 1800 подростков сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области
16 марта 2022 11:12  [160] Смертность младенцев в Нижегородской области продолжает уменьшаться
16 марта 2022 10:51  [186] Еще два участка трассы М-7 в Нижегородской области отремонтируют
16 марта 2022 10:29  [179] Жанна Никонова: "Мы поставили задачу создать научно-практическую площадку по развитию одаренности детей"
Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 32,7% в Нижегородской области

16 марта 2022 12:55  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 7 по 13 марта - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Причём по совокупности снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, на 32,7% сократилось число заболевших ОРВИ по региону в целом, и на 30% - по Нижнему Новгороду в частности.

В основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, отметили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю также снизилась - на 55%, с 2,3 тыс. до 1,1 тыс человек. И на текущей недели показатели инфицирования продолжают снижаться.

Напомним, доля положительных тестов на коронавирус в Нижегородской области снизилась до 14%. Коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области сокращён до 2600 единиц.

Накануне губернатор региона Глеб Никитин внёс новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области, которые полностью отменили специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее в Нижегородской области были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и предприятий и обязательное ношение перчаток для сотрудников общепита, контактирующих с клиентами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph