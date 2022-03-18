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Общество

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде открылся после реставрации

18 марта 2022 17:45  [38] Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Русский музей фотографии на ул. Пискунова в Нижнем Новгороде открылся после масштабных ремонтно-реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ходе реставрации изменилось зонирование, благодаря чему выставочные залы музея стали более просторными и светлыми. В музее также появилась зеркальная комната, камера-обскура и новый фотопластикон - устройство для одновременной демонстрации стереоскопических изображений группе зрителей.

В постоянной экспозиции музея по-прежнему можно увидеть уникальную фототехнику и фотографии XIX-XX веков.

Все административные помещения перенесены на третий этаж, а на первом появилась зона кафе, залы для проведения мастер-классов и лектории.

Напомним, общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила около 44,5 млн рублей, из них 29,15 млн рублей - из федерального бюджета и 15,33 млн рублей - из областного.

В обновлённом музее открылась выставка "Песен не петь, водки не пить, вести себя тихо", посвящённая пьесе Максима Горького "На дне". В этом году произведению исполняется 120 лет.

Выставка подготовлена совместно с Государственным центральным Театральным музеем им. Бахрушина. В экспозицию вошли фотографии постановок разных лет, а также портреты персонажей пьесы, которые снимал сам Максим Дмитриев по заказу Горького.

Кроме этого, на выставке представлен объёмный макет театральных декораций первой постановки в МХТ и оригинальные сохранившиеся кресла из зрительного зала первого театра. Напомним, режиссёры этого спектакля - Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, художник по декорациям - Виктор Симов.

В ближайшее время в музее возобновятся курсы и мастер-классы по фотографии для нижегородцев всех возрастов, добавили в областном правительстве.

Напомним, музей закрылся на ремонт в 2020 году. После этого экспозиционную деятельность проводилась в выставочных залах библиотеки им.А.С. Макаренко в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Центральной библиотеки Дзержинска.

СПРАВКА:

Русский музей фотографии - единственный государственный музей фотографического профиля в России. Он был создан в 1992 году в Нижнем Новгороде по инициативе общественности, а в 2000 году стал государственным.

Музей находится в историческом центре города, на ул.Пискунова, в здании, где в XIX веке работали всемирно известные фотографы Андрей Осипович Карелин (1837-1906) и Максим Петрович Дмитриев (1858-1948). Здание музея является памятником истории и культуры регионального значения.

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Теги:
Выставка Музеи Фотографии
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