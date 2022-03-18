Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, экскурсия была организована в рамках просветительской образовательной программы, запущенной министерством культуры Нижегородской области совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной политики.

Экскурсоводы рассказали детям об истории учреждения, познакомили с новыми инсталляциями и фотографиями разных лет.

"Эмоции гостей говорят сами за себя: ребята пришли в восторг, увидев камеру-обскура и коллекцию фотоаппаратов - таких разных, от первых огромных до небольших моделей, но все равно мало похожих на современные камеры", - сообщила первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, что Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде открылся после реставрации 18 марта. Все административные помещения перенесены на третий этаж, а на первом появилась зона кафе, залы для проведения мастер-классов и лектории.

Ранее сообщалось, что общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила около 44,5 млн рублей, из них 29,15 млн рублей - из федерального бюджета и 15,33 млн рублей - из областного.