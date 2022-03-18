Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2022 10:11  [50] Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии
21 марта 2022 09:14  [138] Потепление до +9° ожидается в Нижегородской области на этой неделе
20 марта 2022 16:38  [380] Нижегородцев приглашают представить свои проекты на премию "Жить вместе"
20 марта 2022 15:45  [403] Нижегородская Госавтоинспекция проведет мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
20 марта 2022 14:23  [522] Единый центр муниципального заказа планируется реорганизовать
20 марта 2022 13:40  [446] Новые сроки охоты на пернатую дичь установлены в Нижегородской области
20 марта 2022 12:22  [509] Менее 900 нижегородцев заразились коронавирусом в Нижегородской области за сутки
20 марта 2022 11:02  [461] Евгений Люлин: "От профессионализма работников сферы ЖКХ зависят комфортные условия жизни нижегородцев"
20 марта 2022 10:12  [454] Юрий Шалабаев направил поздравление с днем работников ЖКХ
20 марта 2022 09:36  [473] Глеб Никитин: "Работа ресурсоснабжения требует неусыпного внимания, ежедневного и ежечасного контроля"
Общество

Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии

21 марта 2022 10:11  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 40 нижегородских детей-сирот стали первыми посетителями открывшегося после реставрации Русского музея фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, экскурсия была организована в рамках просветительской образовательной программы, запущенной министерством культуры Нижегородской области совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной политики.

Экскурсоводы рассказали детям об истории учреждения, познакомили с новыми инсталляциями и фотографиями разных лет.

"Эмоции гостей говорят сами за себя: ребята пришли в восторг, увидев камеру-обскура и коллекцию фотоаппаратов - таких разных, от первых огромных до небольших моделей, но все равно мало похожих на современные камеры", - сообщила первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, что Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде открылся после реставрации 18 марта. Все административные помещения перенесены на третий этаж, а на первом появилась зона кафе, залы для проведения мастер-классов и лектории.

Ранее сообщалось, что общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила около 44,5 млн рублей, из них 29,15 млн рублей - из федерального бюджета и 15,33 млн рублей - из областного.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph