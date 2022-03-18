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Экономика

Правительство окажет поддержку нижегородским кинопрокатным компаниям

24 марта 2022 16:20  [85] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство окажет поддержку нижегородским кинопрокатным компаниям. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на встрече с предпринимателями, которая состоялась 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

По его словам, планируется компенсировать часть расходов нижегородских предприятий кинопрокатной индустрии на коммунальные платежи и фонд оплаты труда.

"Кинотеатры, безусловно, сильно пострадали. Ищем все возможности оказать им необходимую поддержку", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что параметры поддержки и объем финансирования будут уточнены в ходе разработки соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область рассматривает возможность расширения круга предприятий-получателей господдержки. На долю таких предприятий и организаций приходится около 30% объемов производства продукции в Нижегородской области.

Напомним также, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

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Теги:
Кинотеатры Правительство Нижегородской области
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