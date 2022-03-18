Шестеро нижегородцев погибли в ходе спецоперации на Украине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще шестеро жителей Нижегородской области выполняя воинский долг, в ходе специальной операции пали смертью храбрых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никита Ильин, Павел Обрежа, Александр Сквозняков, Павел Кованцев, Георгий Лаптев и

Сергей Горохов посмертно будут представлены к госнаградам.

"Они отдали свои жизни, защищая Родину. Вечная им память! От имени всех жителей региона выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы обязательно окажем всестороннюю помощь семьям", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее правительство Нижегородской области сообщило о гибели пяти нижегородцев во время спецоперации на Украине.

Напомним, что семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей.