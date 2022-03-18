Шестеро нижегородцев погибли в ходе спецоперации на Украине

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Еще шестеро жителей Нижегородской области выполняя воинский долг, в ходе специальной операции пали смертью храбрых, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никита Ильин, Павел Обрежа, Александр Сквозняков, Павел Кованцев, Георгий Лаптев и
Сергей Горохов посмертно будут представлены к госнаградам.
"Они отдали свои жизни, защищая Родину. Вечная им память! От имени всех жителей региона выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы обязательно окажем всестороннюю помощь семьям", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее правительство Нижегородской области сообщило о гибели пяти нижегородцев во время спецоперации на Украине.
Напомним, что семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей.
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