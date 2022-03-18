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Общество

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 апреля

30 марта 2022 09:34  [58] Общество

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация.

Согласно информации, закрытыми остаются аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В ведомстве отметили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

На сегодняшний день российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Напомним, что ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 1 апреля.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Теги:
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