Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 апреля Общество

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация.

Согласно информации, закрытыми остаются аэропорты в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В ведомстве отметили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

На сегодняшний день российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Напомним, что ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 1 апреля.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.