Нижегородцев призвали увековечить в Книге Памяти информацию о родственниках - участниках ВОВ Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Имена нижегородцев – участников Великой Отечественной войны будут увековечены в Книге Памяти. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Мэр обратился к нижегородцам с предложением поделиться сведениями и документами о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

Юрий Шалабаев отметил, что нужно увековечить каждое имя, не забыв никого. Поэтому он призвал нижегородцев, хранящих фотографии, солдатские и офицерские книжки, письма и другие памятные сведения об участниках Великой Отечественной войны, не вошедшие в государственную базу данных "Память народа", передать информацию специалистам. Для этого нужно обратиться в свою районную администрацию.

Глава города рассказал, что по итогам сбора материалов будет составлена электронная Книга Памяти. Так, в настоящее время специалисты администраций совместно с Комитетом по делам архивов Нижегородской области прорабатывают возможности для сбора и поиска информации.

Например, глава Московского района Владимир Кропотин дал указание взаимодействовать по вопросу передачи архивных документов с предприятиями, а также встретиться с Советом ветеранов АО "ОКБМ "Африкантов".

В Нижегородском районе работу по сбору информации проводит Совет молодёжи, который изучает документацию в военкомате, где числится 78 тысяч ветеранов. На помощь в этой работе им будут привлечены волонтёры - студенты-архивисты ННГУ и НГТУ. Также предполагается, что представители ТОСов будут совершать обходы по адресам ветеранов для сбора более точных сведений.

Для того, чтобы сообщить сведения об участнике ВОВ, нужно проверить, нет ли уже этой информации в ГИС "Память народа".

Если имеются отсутствующие там данные – дата и место рождения, дата и место призыва, место службы, звание, награды, история участника войны, фотографии, солдатские или офицерские книжки, похоронки, наградные документы, письма, статьи в газетах, воспоминания – можно передать информацию ответственному сотруднику районной администрации. Контактные данные указаны по ссылке.

В мэрии отметили, что необходимы именно сканы документов. Если такой возможности нет, то оцифровать документы для Книги Памяти помогут в районных библиотеках.

Ранее сообщалось, что нижегородские архивисты создают электронные Книги Памяти муниципальных образований. Как сообщили в Комитете по делам архивов Нижегородской области, данная работа проводится с целью увековечения памяти максимального числа участников Великой Отечественной войны в малых населённых пунктах.