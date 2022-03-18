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Экономика

Количество системообразующих предприятий в Нижегородской области увеличено до 47

01 апреля 2022 10:13  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество системообразующих предприятий в Нижегородской области увеличено до 47. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, по итогам заседания координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере количество системообразующих предприятий было увеличено с 28 до 47.

Это статус позволяет предприятиям привлекать крупные кредиты по льготным ставкам на пополнение оборотных средств. Так, для одного предприятия предусматривается  до 10 млрд  рублей кредитных средств, для группы компаний – до 30 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области. Расходы регионального бюджета уже увеличены на 5 млрд рублей.

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Теги:
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