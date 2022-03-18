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Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить 8 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Минкульте Нижегородской области.
Согласно информации, также продолжат работу текущие экспозиции в Зачатской, Никольской, Ивановской, Дмитриевской и Георгиевской башнях.
Напомним, что кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле 22 августа 2021 года.
На зимний период маршрут был закрыт 8 ноября прошлого года. В это время доступен был только участок стены от Дмитриевской до Часовой башни.
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