Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить 8 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить 8 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Минкульте Нижегородской области.

Согласно информации, также продолжат работу текущие экспозиции в Зачатской, Никольской, Ивановской, Дмитриевской и Георгиевской башнях.

Напомним, что кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле 22 августа 2021 года.

На зимний период маршрут был закрыт 8 ноября прошлого года. В это время доступен был только участок стены от Дмитриевской до Часовой башни.