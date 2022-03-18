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Общество

Реанимационно-консультативный центр для детей создан в Нижегородской области

10 апреля 2022 09:31  [146] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Круглосуточный реанимационно-консультативный центр для экстренной помощи юным пациентам создан на базе Нижегородской областной детской клинической больницы. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, центр будет оказывать поддержку врачам районных больниц и проводить телемедицинские консультации в экстренных случаях, ещё до медицинской эвакуации пациентов в крупные медицинские учреждения.

Давид Мелек-Гусейнов сообщил, что в созданном отделении работают высококвалифицированные анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, медсёстры. Они имеют опыт оказания экстренной консультативной помощи детям, рождённым раньше срока или с экстремально низкой массой тела. Координирует связь между медиками диспетчер.

По словам главврача НОДКБ Елены Гурьевой, высокотехнологичное обеспечение бригад реанимационно-консультативного центра позволяет оказывать помощь на всех этапах транспортировки пациентов. Так, в распоряжении медиков имеются реанимобили, транспортные кувезы для новорождённых, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, микролаборатории, а также глюкометр и аппарат ЭКГ.

"Поддержание микроклимата и специальная амортизация техники обеспечивает комфортную транспортировку новорождённых", - подчеркнула Елена Гурьева.

Напомним, что в 2019-2021 годах на ремонт и техническое оснащение Нижегородской областной детской клинической больницы было выделено около 140 млн рублей. Так, в прошлом году ремонтные работы велись на площади более чем 10 тыс. кв.м.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт НОДКБ и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.

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Теги:
больницы Дети Медицина и здоровье
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