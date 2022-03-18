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Инвесторы очень высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области

12 апреля 2022 19:30  [104] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди более 50 компаний-инвесторов, в том числе резидентов особой экономический зоны "Кулибин" находящихся на её сопровождении, для выявления уровня удовлетворенности качеством работы организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По результатам опроса, 80% инвесторов оценили на высший балл полноту информации при консультировании, оперативность предоставления информации, качество каналов связи и доступность услуг Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, чаще всего в первый раз инвесторы обращаются в корпорацию для подбора земельного участка, за помощью в подборе мер государственной поддержки и консультациями по поводу получения займов. Кроме того, поступают запросы от новых инвесторов.

"Регулярный опрос инвесторов помогает понять, смогли ли мы помочь каждому конкретному предпринимателю при его обращении к нам, узнать текущую ситуацию по проекту, а также выявить сложные вопросы, с которыми мы могли бы помочь самостоятельно или подключая к решению ответственные ведомства", - сказал генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

Напомним, что Корпорация развития Нижегородской области создана по поручению губернатора Глеба Никитина для комфортной работы инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Корпорация принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Организация работает по принципу "одного окна", позволяя компаниям получить всю необходимую помощь, обратиться за содействием в решении вопросов, а также снизить временные и финансовые издержки инвестора при создании предприятия.

Подробнее о ведении инвестиционной деятельности в Нижегородской области можно узнать на инвестиционном портале nn-invest.ru. Также в регионе действует круглосуточная горячая линия для поддержки инвесторов: 8-800-350-12-52.

В муниципалитетах предприниматели могут направить свои вопросы инвестиционным уполномоченным. Актуальный перечень размещён на инвестпортале Нижегородской области.

Напомним, в декабре 2021 года Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Игорь Ищенко.

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Теги:
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