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Общество

Эвакуированная в Нижегородскую область жительница Донецка приняла российское гражданство

20 апреля 2022 10:25  [131] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Эвакуированная в Нижегородскую область жительница Донецка приняла российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, 65-летняя женщина в феврале текущего года была эвакуирована в Борский городской округ из п.г.т Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Ранее она подала документы на получение гражданства РФ в Ростовской области, но в связи со срочной эвакуацией не успела получить документы.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Бор запросили документы у коллег из Ростовской области и в кратчайшие сроки женщина получила свой новый паспорт.

Напомним, что в Нижегородскую область уже прибыло около 1,5 тысяч вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. 

Также в регион прибыло свыше 400 эвакуированных жителей Мариуполя.

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Теги:
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