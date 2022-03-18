Минобр разъяснил отказ от формирования начального звена в сормовской "Школе 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Открытие образовательного центра "Школа 800" в Нижнем Новгороде планируется уже в новом учебном году. Директор новой школы Марк Сартан рассказал, что первый учебный год школа будет работать в формате неполной загрузки.

Так, в каждую школу наберут всего по две параллели на каждый класс, но при этом пока исключат выпускные и предвыпускные классы, чтобы дети накануне ЕГЭ и ОГЭ не меняли образовательный вектор. Кроме того, в Сормовском корпусе в первый год работы не будет начальной школы - будет формироваться только звено с 5 по 8 класс.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в региональном министерстве образования, в непосредственной близости к сормовскому корпусу "Школы 800" расположены школы №№79, 27, 85, 84 и гимназия №80.

По предварительному комплектованию на 2022-2023 учебный год в данных учреждениях планируется к открытию 23 первых класса общей наполняемостью 575 обучающихся.

По данным департамента образования Нижнего Новгорода, предоставляемых данными школами мест достаточно для первоклассников на близлежащей территории, включая ЖК "Корабли". На данный момент в первые классы этих образовательных учреждений подано 233 заявления.

Также в этих школах достаточно мест для учащихся остальных классов начальной школы, подчеркнули в департаменте образования. В то же время в Сормовском районе есть потребность в местах для комплектования среднего и старшего звена - 5-11 классов.

Министерство образования Нижегородской области совместно с департаментом образования Нижнего Новгорода согласовал "Школе 800" возможность не открывать начальные классы с учётом достаточного количества мест в них в других учебных заведениях района, но при этом увеличить количество мест для учащихся, начиная с 5-го класса.