Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, начиная с 20:00 23 апреля и до 05:00 24 апреля будет приостановлено движение транспорта по ул. Стрелка - на участке от ул. Самаркандской до ул. Совнаркомовской, по ул. Совнаркомовской - на участке от дома 7Ж по ул. Стрелка до Волжской набережной, на Волжской набережной - на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура, на местном проезде по ул. Самаркандской от дома 4 по ул. Стрелка до дома 1 по ул. Совнаркомовской, на местном проезде от дома 7 до дома 7Ж по ул. Стрелка и на местном проезде от дома 3А до дома 14А по ул. Стрелка.

Помимо этого, с 00:01 до 17:30 24 апреля будет приостановлено движение транспорта на участке ул. Рождественской от площади Народного единства до площади Благовещенская.

С 08:00 до 17:30 того же дня движение будет прекращено на участке площади Минина и Пожарского от ул. Варварской до ул. Зеленский съезд, на ул. Пожарского и Зеленскому съезду - на участке от ул. Добролюбова до ул.Рождественской и площади Минина и Пожарского, на площади Благовещенской и Похвалинскому съезду - на участке от ул.Малой Покровской до площади Благовещенской, на ул. Октябрьской - на участке от ул.Добролюбова до ул. Алексеевской, на ул. Лыковая Дамба и Широкой - на участке от ул. Нижне-Волжской набережной до ул. Зеленский съезд.

В связи с Крестным ходом в центре города также будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок.

Так, 24 апреля с 08:00 до 17:30:

троллейбусные маршруты 9,13,17 будут сокращены до остановки "Площадь Свободы";

автобусный маршрут А-5 будет сокращен до остановки "Улица Черниговская";

автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут организованы по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы в оба направления;

автобусные маршруты А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 - по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, улице Минина в оба направления;

автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 будут двигаться в направлении площади Горького – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту;

автобусные маршруты А-52, Т-24 будут двигаться по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, улице Минина в оба направления;

движение автобусных маршрутов А-71, А-95 будет организовано по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского в оба направления;

автобусный маршрут Т-18 будет организован в направлении площади Горького – по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, Советской улице;

межмуниципальный автобусный маршрут 304 пройдет по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Белинского, улице Горького в оба направления.

Ранее сообщалось, что Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля.

По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.