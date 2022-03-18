Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2022 15:50  [6] Временный проезд с ул. Ванеева на ул. Варварскую организуют на время строительных работ на пл. Свободы
22 апреля 2022 15:41  [25] Прием заявок на участие в конкурсе "Хочу стать дипломатом" продлен до 30 апреля
22 апреля 2022 15:30  [52] Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода
22 апреля 2022 15:15  [67] Три образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области
22 апреля 2022 15:08  [72] Конференция "Возрастная дискриминация как актуальная проблема XXI века" прошла в Нижегородской области
22 апреля 2022 15:00  [101] Особый противопожарный режим установлен на территории Нижегородской области
22 апреля 2022 14:30  [161] Вечер памяти Владимира Жириновского пройдёт в Нижнем Новгороде 25 апреля
22 апреля 2022 14:14  [120] Работу бригад скорой помощи в Нижнем Новгороде усилят в период майских праздников
22 апреля 2022 13:33  [123] Одиннадцать дополнительных пар поездов запустят на Семеновском направлении
22 апреля 2022 13:10  [120] Более 300 сотрудников Теплоэнерго вышли на субботник
Общество

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода

22 апреля 2022 15:30  [52] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, начиная с 20:00 23 апреля и до 05:00 24 апреля будет приостановлено движение транспорта по ул. Стрелка - на участке от ул. Самаркандской до ул. Совнаркомовской, по ул. Совнаркомовской - на участке от дома 7Ж по ул. Стрелка до Волжской набережной, на Волжской набережной - на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура, на местном проезде по ул. Самаркандской от дома 4 по ул. Стрелка до дома 1 по ул. Совнаркомовской, на местном проезде от дома 7 до дома 7Ж по ул. Стрелка и на местном проезде от дома 3А до дома 14А по ул. Стрелка.

Помимо этого, с 00:01 до 17:30 24 апреля будет приостановлено движение транспорта на участке ул. Рождественской от площади Народного единства до площади Благовещенская.

С 08:00 до 17:30 того же дня движение будет прекращено на участке площади Минина и Пожарского от ул. Варварской до ул. Зеленский съезд, на ул. Пожарского и Зеленскому съезду - на участке от ул. Добролюбова до ул.Рождественской и площади Минина и Пожарского, на площади Благовещенской и Похвалинскому съезду - на участке от ул.Малой Покровской до площади Благовещенской, на ул. Октябрьской - на участке от ул.Добролюбова до ул. Алексеевской, на ул. Лыковая Дамба и Широкой - на участке от ул. Нижне-Волжской набережной до ул. Зеленский съезд.

В связи с Крестным ходом в центре города также будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок.

Так, 24 апреля с 08:00 до 17:30:

  • троллейбусные маршруты 9,13,17 будут сокращены до остановки "Площадь Свободы";
  • автобусный маршрут А-5 будет сокращен до остановки "Улица Черниговская";
  • автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут организованы по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы в оба направления;
  • автобусные маршруты А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 - по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, улице Минина в оба направления;
  • автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 будут двигаться в направлении площади Горького – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту;
  • автобусные маршруты А-52, Т-24 будут двигаться по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, улице Минина в оба направления;
  • движение автобусных маршрутов А-71, А-95 будет организовано по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского в оба направления;
  • автобусный маршрут Т-18 будет организован в направлении площади Горького – по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, Советской улице;
  • межмуниципальный автобусный маршрут 304 пройдет по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Белинского, улице Горького в оба направления.

Ранее сообщалось, что Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля.

По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Пасха Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph