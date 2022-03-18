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Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, начиная с 20:00 23 апреля и до 05:00 24 апреля будет приостановлено движение транспорта по ул. Стрелка - на участке от ул. Самаркандской до ул. Совнаркомовской, по ул. Совнаркомовской - на участке от дома 7Ж по ул. Стрелка до Волжской набережной, на Волжской набережной - на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура, на местном проезде по ул. Самаркандской от дома 4 по ул. Стрелка до дома 1 по ул. Совнаркомовской, на местном проезде от дома 7 до дома 7Ж по ул. Стрелка и на местном проезде от дома 3А до дома 14А по ул. Стрелка.
Помимо этого, с 00:01 до 17:30 24 апреля будет приостановлено движение транспорта на участке ул. Рождественской от площади Народного единства до площади Благовещенская.
С 08:00 до 17:30 того же дня движение будет прекращено на участке площади Минина и Пожарского от ул. Варварской до ул. Зеленский съезд, на ул. Пожарского и Зеленскому съезду - на участке от ул. Добролюбова до ул.Рождественской и площади Минина и Пожарского, на площади Благовещенской и Похвалинскому съезду - на участке от ул.Малой Покровской до площади Благовещенской, на ул. Октябрьской - на участке от ул.Добролюбова до ул. Алексеевской, на ул. Лыковая Дамба и Широкой - на участке от ул. Нижне-Волжской набережной до ул. Зеленский съезд.
В связи с Крестным ходом в центре города также будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок.
Так, 24 апреля с 08:00 до 17:30:
Ранее сообщалось, что Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля.
По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.
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