Детский городок и спортплощадку установят на ул. Днепропетровской в Ленинском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Детский городок и спортивная площадка будут установлены на территории общественного пространства на ул. Днепропетровской Нижнего Новгорода в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

По словам главы района Александра Кулагина, в 2022 году в Ленинском районе в рамках проекта ФКГС будут благоустроены два общественных пространства - сквер им.Воротынского и территория рядом с домами №8 и 12 по улице Днепропетровской.

"Данные территории давно нуждались в преображении, поэтому жители проголосовали за их благоустройство. В настоящее время подрядные организации уже приступили к ремонтным работам", - рассказал глава райадминистрации.

В настоящее время на обеих площадках ведутся демонтажные работы и устраиваются пешеходные дорожки.

По концепции, на территориях запланированы посадка деревьев и кустарников, установка детских городков и малых архитектурных форм. Планируется, что на общественном пространстве по ул. Днепропетровской также появится спортивная площадка.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Напомним, уже более 70 тысяч нижегородцев проголосовали за территории в своих районах, которые будут благоустроены в 2023 году по проекту "Формирование комфортной городской среды".