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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу "Нижегородэлектротранс" в областную собственность

12 мая 2022 10:35  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу "Нижегородэлектротранс" в областную собственность. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской Думы 12 мая.

Согласно информации, предприятие перейдет в собственность региона вместе со всем имуществом. Среди него: 96 нежилых зданий и помещений, 43 земельных участка, 21 сооружение и 564 единицы транспорта.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов напомнил, что с начала года вступил в силу закон, предусматривающий перераспределение полномочий на региональном уровне в части организации регулярных перевозок электрическим транспортом.

В настоящее время правительство региона прорабатывает вопрос об участии в федеральной программе по модернизации электротранспорта, в рамках которой область может получить инфраструктурный кредит и средства Фонда национального благосостояния. Для заключения концессионного соглашения необходима передача всей инфраструктуры в собственность региона.

Отмечается, что в рамках концессии планируется реконструировать всю наземную инфраструктуру электротранспорта, что увеличит скорость данного транспорта, его пропускную способность и пассажиропоток.

Напомним, кредиторская задолженность "Нижегородэлектротранса" на начало 2022 года составила около 110 млн рублей.

Также сообщалось, что степень износа нижегородских троллейбусов в среднем составляет 92,9%. Износ трамваев составляет 83,4%, а у 165 из них истёк срок эксплуатации.

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Теги:
Гордума Нижегородэлектротранс
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