Отбор кандидатов на пост министра строительства стартовал в Нижегородской области Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отбор кандидатов на пост министра строительства стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, отбор будет проходить в два этапа - заочный и очный.

На заочном этапе кандидатам в срок до 9 августа 2022 года необходимо зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить анкету, пройти тестирование, подготовить видеопрезентацию, а затем пройти оценку рекомендателей.

К очному этапу экспертная комиссия допустит кандидатов, успешно выполнивших необходимые шаги и соответствующих квалификационным требованиям.

На очном этапе соискателей ожидает углубленная диагностика (ассессмент на базе КУПНО) и защита проекта развития отрасли строительства перед экспертной комиссией.

Кандидатов, зарекомендовавших себя в ходе отборочных процедур, пригласят на личное собеседование с губернатором Нижегородской области, а перспективные участники могут быть рекомендованы к рассмотрению на включение в резерв управленческих кадров региона.

Требования к конкурсантам и подробная информация о вакансии доступны по ссылке.

Напомним, что глава региона Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

В настоящее время обязанности главы министерства строительства исполняет Дмитрий Груничев.