Правительство поддерживает экологические инициативы россиян Общество

Фото: организаторы мероприятия

Российское правительство ставит одной из приоритетных задач заботу об экологии страны на всех уровнях. Одним из примеров этой работы стал форум "Экология", участники которого предлагают свои идеи о защите окружающей среды и получают гранты на их реализацию.

Второй этап форума "Экосистема. Заповедный край" пройдет в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября. Прием заявок идет до 29 июля.

Молодежь, волнующаяся об экологическом состоянии нашей планеты России, в рамках форума обсудят практики в области охраны окружающей среды, а также разработают собственные проекты, посвященные экологической грамотности и культуре.

"Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной. Что особенно радует — очень актуальной и важной для молодежи. Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета Сергей Кириенко.

Принять участие в форуме могут лидеры НКО и проектов в сфере экологии, активисты экологических движений, молодые ученые, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, участники школьных экологических отрядов.

Первый этап экологического форума прошел в Вологодской области. На грантовый конкурс в рамках I этапа Форума было подано 182 заявки. Поддержку Росмолодежи получили 13 проектов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Всего в этом году в форуме примут участие около 8 тысяч человек.



"Мы в Правительстве проводим системную работу. Очень важно не отпускать это направление, работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий, — сказала она. — Сейчас прорабатываем платформу "Знай Наших": нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы", - отметила заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя организационного комитета Виктория Абрамченко.

Экологические инициативы реализуются и в Нижегородской области.

Так, организаторы фестиваля "Рок чистой воды", который пройдет в Нижнем Новгороде 30 июля, анонсировали экопрограмму, в рамках которой нижегородцы в том числе могут обменять пластиковые бутылки на бытовые экосредства.

Работу ведет и правительство региона. Уже в 2022 году будет готов проект первого национального парка в Нижегородской области.

Отходы и влияние на окружающую среду снижает и бизнес. Для этих целей в Дзержинске к 2024 году будет построен первый в регионе экотехнопарк, а к 2025 году там же появится экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта.

