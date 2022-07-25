Нижегородский СК организовал доследственную проверку по факту смерти Константина Пурихова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти Константина Пурихова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что экс-глава Балахнинского района Константин Пурихов скончался 28 июля на 74 году жизни. В этот момент он находился под стражей.

25 июля текущего года в отношении него было заведено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации, ночью в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода Константин Пурихов почувствовал себя плохо. После осмотра медицинскими работниками следственного изолятора была вызвана скорая помощь, но мужчина скончался до прибытия врачей.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.