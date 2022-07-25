Наталья Назарова: "У малых городов - большой потенциал для сотрудничества и реализации взаимовыгодных программ и проектов" Общество

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова приняла участие в открытии первого мультиформатного съезда малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики, который проходит 29-30 июля в Ваче.

Организатором выступил Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области и администрации рабочего посёлка Вача. В течение двух дней представители органов власти, производственных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, туризма и отрасли народных художественных промыслов будут обмениваться опытом и знакомиться с потенциалом городов-участников для дальнейшего сотрудничества.

"Мероприятие ознаменует старт курса на большое, всестороннее взаимодействие между нашими странами, регионами и городами. Для этого у нас всё есть: общая история, похожие традиции, трудолюбивые, открытые люди, которые берегут мир и счастье на своей земле", - отметила Наталья Назарова.

Парламентарий добавила, что у наших городов - большой потенциал для сотрудничества и реализации взаимовыгодных программ и проектов в таких областях, как промышленность, экономика, культура, спорт и – особенно - молодёжная политика.

"Члены Молодёжного парламента при Государственной Думе традиционно приглашают представителей Беларуси на свои мероприятия, проводят совместные акции. Мы можем перенять их опыт: выстроить взаимоотношения на местном уровне. Поэтому как один из пунктов для дальнейшей работы предлагаю уделить внимание молодёжной политике. Недавно в Навашине мы собирали ребят из десяти районов области. Могу с уверенностью сказать, что у нас активная и инициативная молодёжь. Нам есть, чем поделиться, но и есть, чему поучиться", - добавила Наталья Назарова.