Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа Общество

В Нижнем Новгороде с 25 августа будет временно введено двустороннее движение транспорта по улице Студёной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, реорганизация движения затронет участок от ул. Белинского до ул. Славянской и будет действовать во время проведения строительных работ на ул. Максима Горького.

В департаменте также добавили, что для увеличения пропускной способности улицы Студёной на нескольких участках проезжей части будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что двустороннее движение вводится до 12 августа на улице Костина из-за ремонта на инженерных сетях.

Кроме того, до 25 августа будет приостановлено движение транспорта на улице Короленко в связи с ремонтными работами.