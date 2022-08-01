Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа

В Нижнем Новгороде с 25 августа будет временно введено двустороннее движение транспорта по улице Студёной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, реорганизация движения затронет участок от ул. Белинского до ул. Славянской и будет действовать во время проведения строительных работ на ул. Максима Горького.
В департаменте также добавили, что для увеличения пропускной способности улицы Студёной на нескольких участках проезжей части будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Ранее сообщалось, что двустороннее движение вводится до 12 августа на улице Костина из-за ремонта на инженерных сетях.
Кроме того, до 25 августа будет приостановлено движение транспорта на улице Короленко в связи с ремонтными работами.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+