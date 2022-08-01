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Общество

Около 10 км газопроводов построят в деревне Кирилловка Арзамасского района по программе догазификации

10 августа 2022 18:07  [29] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 10 км газопроводов построят в деревне Кирилловка Арзамасского района по программе догазификации. Об этом сообщили в ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, новый газопровод позволит обеспечить газом более 500 частных домов. В настоящее время уже проложено 2 км новых газовых сетей.

Как рассказал гениректор ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин, всего в регионе принято более 16,3 тысячи заявок на догазификацию, заключено 13,6 тысячи договоров, а газопроводы подведены к границам более чем 5,5 тысячи домов.

Напомним, в 2021 году участниками программы догазификации стали 2 000 нижегородских домовладений. Догазификация – доведение газа в газифицированных населенных пунктах до границ домовладения – проводится бесплатно. За счет средств собственника газ проводится по земельному участку и подключается в доме.

По инициативе губернатора Нижегородской области, руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина в марте 2022 года в регионе установлена единовременная социальная выплата для 17 льготных категорий граждан на компенсацию этих расходов. Право на компенсацию расходов на проведение газа по земельному участку, закупку и установку внутридомового газового оборудования имеют инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны и их супруги, инвалиды и ветераны боевых действий, одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды, многодетные родители, имеющие трех и более детей, опекуны и попечители детей-сирот.

Ранее сообщалось, что почти 27 тысяч объектов в Нижегородской области планируются догазифицировать до конца 2023 года.

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Теги:
Арзамасский район Газопровод Газоснабжение
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