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Общество

Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать

12 августа 2022 16:20  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства.

Согласно информации, в этом году от предпринимателей не поступало заявок на организацию школьных базаров на муниципальных площадках.

Как подчеркнули в департаменте, перед новым учебном годом в торговых предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется расширенная продажа товаров школьного ассортимента.

Напомним, 1 августа в Нижегородской области стартовала ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу".

Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.

Также с 1 сентября в школах Нижнего Новгорода будет введена одинаковая плата за продленку.

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Теги:
Школы
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