Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства.

Согласно информации, в этом году от предпринимателей не поступало заявок на организацию школьных базаров на муниципальных площадках.

Как подчеркнули в департаменте, перед новым учебном годом в торговых предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется расширенная продажа товаров школьного ассортимента.

Напомним, 1 августа в Нижегородской области стартовала ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу".

Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.

Также с 1 сентября в школах Нижнего Новгорода будет введена одинаковая плата за продленку.