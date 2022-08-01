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Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства.
Согласно информации, в этом году от предпринимателей не поступало заявок на организацию школьных базаров на муниципальных площадках.
Как подчеркнули в департаменте, перед новым учебном годом в торговых предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется расширенная продажа товаров школьного ассортимента.
Напомним, 1 августа в Нижегородской области стартовала ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу".
Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.
Также с 1 сентября в школах Нижнего Новгорода будет введена одинаковая плата за продленку.
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