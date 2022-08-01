Промышленные итоги первого полугодия 2022 года подвели в Нижегородской области Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в выездном заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал Глеб Никитин, несмотря на санкционное давление, обрабатывающая промышленность в регионе в первом полугодии выросла на 103,7%, что выше средних показателей по России.

Также глава региона напомнил, что на данный момент в Нижегородской области уже принято два пакета мер поддержки экономики на сумму более 4 млрд рублей. В разработке находится и третий.

Кроме того, для поддержки экспортной деятельности организуются бизнес-миссии в дружественные страны. Так, уже прошло 6 таких миссий, до конца планируется еще 6, в том числе в такие страны, как Египет, Турция, Китай, Белоруссия

В свою очередь, замгубернатора Андрей Саносян подчеркнул, что серьезное внимание сейчас уделяется вопросам импортозамещения. Для этого на федеральном и региональном уровнях действует несколько программ льготного кредитования. Также в Нижегородской области работает центр импорта и импортозамещения.

Как отметила первый заместитель председателя Заксобрания региона Ольга Щетинина, областной парламент системно поддерживают промышленников.

Напомним, что индекс промышленного производства в Нижегородской области за пять месяцев 2022 года составил почти 108%.

Также ранее Глеб Никитин в интервью рассказал о приоритетных направлениях работы и экономике региона.