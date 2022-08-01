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Нижегородские аграрии в 2022 году уже приобрели более 600 единиц сельхозтехники. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Согласно информации, были закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также посевные комплексы и зерносушильное оборудование.
Отмечается, что большая часть приобретенной техники была произведена в Белоруссии, Китае и России.
На обновление техники аграриев в бюджете Нижегородской области в этом году заложено более 680 млн рублей.
Ранее сообщалось, что уже более полумиллиона тонн зерна собрано в Нижегородской области.
Также напомним, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.
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