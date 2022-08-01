Нижегородские аграрии в 2022 году уже приобрели более 600 единиц сельхозтехники Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские аграрии в 2022 году уже приобрели более 600 единиц сельхозтехники. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, были закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также посевные комплексы и зерносушильное оборудование.

Отмечается, что большая часть приобретенной техники была произведена в Белоруссии, Китае и России.

На обновление техники аграриев в бюджете Нижегородской области в этом году заложено более 680 млн рублей.

Ранее сообщалось, что уже более полумиллиона тонн зерна собрано в Нижегородской области.

Также напомним, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.