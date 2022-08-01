Делегация АПЗ приняла участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2022" Бизнес

Фото: Александр Барыкин

Представительная делегация АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" во главе с генеральным директором Андреем Капустиным приняла участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2022". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, 15 августа в подмосковной Кубинке стартовал масштабный Международный военно-технический форум "Армия-2022". Международный форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 15 по 21 августа. Одна из ведущих выставок в мире представляет собой 350 тысяч кв.м, на которых демонстрируются сотни образцов вооружения, в том числе новейшего.

Как отметили на АПЗ, для тех, кто работает в оборонной отрасли, это главное событие года, ведь предприятия ОПК представляют здесь свою продукцию. Интерес к площадкам форума колоссальный: в числе участников делегации 72 государств.

"Для нас "Армия" – прорывное мероприятие, – отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – В этом году оно знаменательно тем, что мы впервые экспонируемся в составе Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это уже более высокий уровень представительства предприятия".

Традиционно свои новейшие разработки представили также и другие ведущие промышленные предприятия Нижегородской области: ПАО "АНПП "Темп-Авиа", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", АО "НПП "Полет" и другие. Экспозиции региональных оборонных заводов осмотрел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В первые дни форум работает для специалистов, а начиная с сегодняшнего военная выставка будет открыта для всех желающих.