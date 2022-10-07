Минцифры заявило о возобновлении аккредитации российских IТ-компаний

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Министерство цифрового развития РФ возобновило аккредитацию отечественных цифровых компаний. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведовства.
Согласно информации, за прошедшие 15 дней заявления на внесение в реестр подали 422 компании. Из этого количества восемь уже получили аккредитацию, а трём фирмам отказали.
Как пояснили в Минцифры, причинами для отказа становятся нулевая выручка за календарный год, а также поданные декларации о нулевых выплатах по зарплате и несоответствие оплаты труда разработчиков хотя бы минимальной по региону или по стране.
В ведомстве также напомнили, что для сохранения ранее полученной аккредитации IТ-компаниям необходимо до 31 октября отправить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны
Получить аккредитацию можно, если основной вид деятельности компании соответствует одному из нужных ОКВЭД, зарплаты сотрудников не ниже средних по региону или по стране, и более 30% всех доходов компании должны составлять от ИТ-деятельности (за исключением некоторых стартапов).
Для подачи заявления нужно от лица компании открыть на Госуслугах форму для аккредитации, проверить информацию о компании и приложить необходимые справки. Заявления рассматриваются в течение 15 дней.
Напомним, для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний существует ряд стимулирующих программ. Так, например, в Нижегородской области они смогут получить ипотеку под 5% годовых, а также претендовать на грантовую поддержку. Кроме того, сотрудники IT и телеком-компаний имеют право на отсрочку от частичной мобилизации.
Ранее Минцифры анонсировало запуск онлайн-магазина с отечественным программным обеспечением - портал Russoft.ru, где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО.
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