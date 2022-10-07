Госдума РФ утвердила закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации Общество

Депутаты Госдумы РФ 27 октября одобрили законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной мобилизации. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, статья об альтернативной службе появилась в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России".

В соответствии с документом, принятые в военное ведомство останутся там до конца службы. Если же призывник проходит альтернативную службу в организациях, подчинённых региональным или федеральным властям, то его переведут в военную структуру в качестве гражданского персонала.

Как утоняет ТАСС, закон вступит в силу через 10 дней.

Напомним, право на прохождение альтернативной службы закреплено в Конституции РФ, если, например, военная специальность противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника.

Кроме данного законопроекта, Госдума одобрила закон об уравнивании статуса добровольцев и военнослужащих: им будет положено одинаковое материальное и техническое обеспечение. А семья добровольца также сможет получить все социальные гарантии.

Ранее сообщалось, что отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье получили освобождение от частичной мобилизации, как и главы семей с тремя и более детьми.