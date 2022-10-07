Музыкальная программа Дня народного единства в Нижнем Новгороде завершится выступлением "Любэ"

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Празднование Дня народного единства проходят в Нижегородской области. Различные мероприятия запланированы и в Нижнем Новгорода.
Так, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет организован мэппинг, посвященный подвигу народного ополчения. Изображение Минина и Пожарского вместе с другими образами появятся с наступлением темноты.
С 14:00 до 20:00 на площади Минина и Пожарского пройдут ремесленная и гастрономическая ярмарки от народов России.
С 14:00 до 21:00 будет проходить праздничный концерт. В нем примут участие лучшие творческие коллективы, артисты, исполнители разных направлений культуры и искусства Нижнего Новгорода, а также приглашенные артисты из ДНР и ЛНР. Завершится музыкальная программа выступлением на главной сцене группы "Любэ", которое запланировано на 20:00.
Ранее сообщалось, что вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде.
С полной программой празднования можно ознакомиться по ссылке.
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