Музыкальная программа Дня народного единства в Нижнем Новгороде завершится выступлением "Любэ" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, архив

Празднование Дня народного единства проходят в Нижегородской области. Различные мероприятия запланированы и в Нижнем Новгорода.

Так, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет организован мэппинг, посвященный подвигу народного ополчения. Изображение Минина и Пожарского вместе с другими образами появятся с наступлением темноты.

С 14:00 до 20:00 на площади Минина и Пожарского пройдут ремесленная и гастрономическая ярмарки от народов России.

С 14:00 до 21:00 будет проходить праздничный концерт. В нем примут участие лучшие творческие коллективы, артисты, исполнители разных направлений культуры и искусства Нижнего Новгорода, а также приглашенные артисты из ДНР и ЛНР. Завершится музыкальная программа выступлением на главной сцене группы "Любэ", которое запланировано на 20:00.

Ранее сообщалось, что вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде.

С полной программой празднования можно ознакомиться по ссылке.