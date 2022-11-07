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Шесть незаконных свалок ликвидировали в Приокском районе с начала месяца. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, мусор вывезли в поселке Парковом от дома №2, на улице Ларина - напротив дома №14 и в районе СНТ "40 лет Октября", на улице Батумской, 3. Ещё две свалки убрали в поселке Черепичном: у домов 2а и 14а.
Всего в ноябре с несанкционированных свалок было вывезено около тысячи кубометров мусора.
Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, свалки ликвидировались после обращений местных жителей.
Ранее сообщалось, что почти 120 несанкционированных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде в 2022 году.
Во всей Нижегородской области в текущем году было вывезено 660 свалок.
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