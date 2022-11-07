Гололёд сохранится в Нижегородской области в ближайшие дни Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Гололёд сохранится в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, 28 и 29 ноября в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. В частности, могут быть обрывы ЛЭП и линий связи.

Также прогнозируется увеличение количества ДТП на трассах. Возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения вследствие неудовлетворительного состояния тротуаров и прилегающей территории жилых домов.

Ранее сообщалось, что оценка ущерба проводится в г.о. Бор после ледяного дождя.

Напомним также, что необходимую помощь оказывают жителям наиболее пострадавших от ледяного дождя населённых пунктов Нижегородской области. Созданы временные пункты обогрева, проводятся домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; граждане обеспечиваются предметами первой необходимости.